Tweetal mishandeld wegens dragen Feyenoord-shirt in Silvolde

In het Gelderse Silvolde zijn afgelopen weekend twee Feyenoord-supporters mishandeld omdat een van beiden een shirt van de Rotterdamse club droeg. Volgens één van de slachtoffers, een 27-jarige vrouw die zelf ook woonachtig is in het dorp in de Achterhoek, maakten de drie daders zich bekend als supporters van De Graafschap.

Omroep Gelderland citeert het slachtoffer die haar verhaal deed tegenover REGIO8. "We werden achtervolgd door drie jongens. Even later kreeg mijn vriend een trap in zijn rug", aldus Deshny van Balgooi. "Ze bleven maar herhalen 'trek dat kankershirtje uit, nu!'. Toen ik wilde sussen werd ik met een riem op mijn hoofd geslagen."

Ook zouden de drie daders hebben laten weten dat een Feyenoord-shirt in het dorp niet thuis zou horen, en dat zijzelf fans van De Graafschap uit het nabij gelegen Doetinchem zouden zijn. De beide slachtoffers vluchtten in paniek naar een woning waar zij licht zagen branden. Daar werd opengedaan en arriveerden later de hulpdiensten, bij wie ook direct aangifte is gedaan.

Op camerabeelden gemaakt met de deurbel van de woning zijn de drie daders onherkenbaar in beeld. Toch weet de politie om wie het gaat: het drietal heeft zichzelf inmiddels zelf bij hen gemeld. Het zou gaan om mannen van negentien en twintig jaar oud die wonen in Ulft en Terborg. Toch werd geen van hen aangehouden, tot ongenoegen van het slachtoffer. "De jongens hebben zelf de politie gebeld om zich te melden. Zij kregen echter het verzoek om komende week terug te bellen omdat de politie te druk zou zijn. Dat snap ik echt niet", aldus Van Balgooi, die foto's van de verwondingen van haarzelf en haar vriend op Facebook heeft geplaatst.