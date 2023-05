Valentijn Driessen: 'Heel mooi dat uitgerekend hij zijn penalty miste'

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Edson Álvarez zijn penalty in de strafschoppenserie van de bekerfinale zo zwak inschoot. De inzet van de verdediger annex middenvelder van Ajax ontbeerde kracht en precisie en werd simpel gekeerd door Joël Drommel.

Na de cruciale misser van Álvarez schoot Fábio Silva PSV naar de bekerwinst. "Dit is dan de man van de grinta. Hem hadden ze nodig om de wedstrijd te winnen. Álvarez, dat was de ontbrekende schakel. Nou, werkelijk waar. Man, het is toch een schandaal? Ik kan er niet bij”, uit Driessen zijn onbegrip over de gemiste penalty van de Mexicaanse middenvelder in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Het ging volgens Driessen al in de aanloop mis bij Álvarez. "Wij leerden bij de pupillen om nooit recht achter de bal te staan bij een penalty. Dan kan je namelijk niet schieten. Álvarez, de grote Mexicaanse middenvelder en ontbrekende schakel van Ajax, gaat gewoon recht achter de bal staan. Ongelooflijk. Na zijn gedrag op het veld, was het wel heel mooi dat uitgerekend hij de penalty miste."

Driessen doelt daarmee op het gebaar dat Álvarez in de richting van Patrick van Aanholt maakte. De Mexicaan toonde zijn spierballen, wat een reactie was op wat de linksback van PSV een week eerder deed. "Hij had heel even moeten wachten tot ze de wedstrijd in reguliere speeltijd of na strafschoppen hadden gewonnen. Dan mag je zo'n gebaar misschien maken. Nu kwam het een beetje lullig over", aldus Mike Verweij.

