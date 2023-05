Edson Álvarez was een gebaar dat Patrick van Aanholt vorige week maakte nog niet vergeten. In het competitieduel van afgelopen zondag (3-0 voor PSV) toonde Van Aanholt letterlijk zijn spierballen na een gewonnen duel met Jorge Sánchez. In de bekerfinale deed Álvarez hetzelfde, toen hij Van Aanholt van de bal hield. ESPN zette beide momenten achter elkaar.