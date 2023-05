Van de Beek brengt Ten Hag goed nieuws bij Manchester United

Donny van de Beek mag toch nog hopen op speelminuten dit seizoen namens Manchester United. De Nederlansde middenvelder kampt met een vervelende knieblessure en leek zeker niet meer te kunnen uitkomen voor The Red Devils, maar zijn herstel verloopt meer dan voorspoedig. Naar eigen zeggen is hij 'niet ver weg' van het moment dat hij weer in actie kan komen.

"Ik ben hard bezig om te herstellen na mijn blessure en de revalidatie gaat zeker goed", blikt Van de Beek terug op zijn herstel op de clubsite. Nadat hij in de eerste seizoenshelft ook al even ontbrak met een kwetsuur, ging het tijdens een 3-0 overwinning op Bournemouth aan het begin van dit kalenderjaar opnieuw mis. Ditmaal speelde een zware knieblessure de Nederlander parten.

Sindsdien moet de oud-Ajacied toekijken bij Manchester United. "Het is vreemd om ze aan te moedigen, want het liefst sta je met ze op het veld. Maar ik steun de jongens vanaf de zijkant. Ze zijn andersom ook heel betrokken bij mij, want ze vragen continu hoe het met mijn herstel gaat", zei Van de Beek, die denkt snel weer met zijn collega's te kunnen trainen. "Het is moeilijk om een moment te geven dat ik terug ben, maar het moment dat ik terugkeer op het veld, is dichtbij. Dat is heel positief nieuws."

Overigens is het nog wel de vraag of Van de Beek ook daadwerkelijk nog speeltijd kan krijgen dit seizoen. Als hij weer volledig fit is en mag meedoen aan de teamtraining, zal hij gezien de conditionele achterstand ook nog enkele weken nodig hebben om trainings- en daarna wedstrijdritme op te doen. De laatste wedstrijd van de ploeg van Erik ten Hag staat gepland op 3 juni: dan wacht de finale tegen Manchester City voor de FA Cup.