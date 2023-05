Van de Kerkhof bedenkt scenario om Amsterdammers te dwarsbomen: 'Dan is Ajax vierde'

René van de Kerkhof vindt dat het seizoen van PSV niet geslaagd is bij een eventuele tweede plaats. Alleen de eerste plaats telt in Eindhoven, vindt oud-voetballer. Al heeft René ook nog een ander doel, want hij wil dat Ajax helemaal niks pakt en zelfs vierde wordt.

René heeft samen met zijn goede vriend en oud-speler van AZ Hugo Hovenkamp een plannetje gemaakt om het voor Ajax zo zuur mogelijk te maken. “Als PSV en AZ blijven winnen, dan regel ik wel met FC Twente dat zij van Ajax winnen. Dan mag AZ van ons winnen en is Ajax knap vierde”, zegt de PSV-clublegende lachend in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Willy vindt het een leuk plan, maar houdt zich toch liever met PSV bezig en wijst op de sportieve plicht. “Wij moeten de laatste wedstrijden alle drie winnen.” René vindt het gewoon een vriendelijke vorm van leedvermaak. “Ik vind dat leuk. Andersom gebeurt dat ook en dat moet zo blijven.” Willy vindt dat Ajax wel hun positie mag behouden. “Ik gun het Ajax wel dat ze derde worden en de Europa League in mogen. Ajax heeft er mede voor gezorgd dat we veel punten hebben gescoord in Europa en na volgend jaar weer twee vaste plekken in de Champions League hebben. Maar als het scenario van René uitkomt dan hebben ze het in Amsterdam aan zichzelf te danken.”

Over de prestaties van hun eigen PSV verschillen de gebroeders Kerkhof ook van mening. “Als je twee prijzen pakt en tweede wordt, dan heb je het redelijk gedaan”, vindt Willy. “Ik geef een zeven voor dit seizoen. René vindt dat te hoog en geeft een mager zesje. “Jullie weten net zo goed als ik dat hier maar één plaats telt en dat is de eerste. Al het andere is bijzaak. Als PSV geen kampioen wordt dan is het seizoen niet geslaagd.”

