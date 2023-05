Van den Kerkhof spot iets ongebruikelijks in outfit Brenet en legt wedstrijd stil

Een opmerkelijk moment in de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Emmen en FC Twente (0-3). Joshua Brenet bleek met een ketting om te spelen en die moest hij afdoen van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Brenet speelt wel vaker met een ketting, maar ditmaal werd het opgemerkt en werd de rechtsback gesommeerd het sieraad af te doen. Via ploeggenoten Robin Pröpper en Ricky van Wolfswinkel werd de ketting naar de zijlijn gebracht. Brenet kon zodoende op het veld blijven staan, al werd hij in minuut 74 gewisseld.

Commentator Mark van Rijswijk keek op van de gebeurtenissen. "Van den Kerkhof stuurt Brenet weg, niet met een rode kaart ofzo. Er is iets blijkbaar… bloed ofzo? Nee, dat is wel heel apart, hij heeft een ketting om. Hoe kunnen ze dat nou hebben gemist?"