Ontketende Vlap brengt Twente weer boven Sparta, Emmen vestigt hoop op Feyenoord

FC Twente heeft zondagmiddag afgerekend met FC Emmen. Lange tijd leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, maar toen was daar ineens Michel Vlap. De middenvelder, die dit seizoen notabene zo moeilijk tot scoren komt, brak de ban met een fenomenale vrije trap. Daarna liep Twente uit naar een 0-3 zege. Voor Emmen blijven de degradatiezorgen groot.

Het einde van de competitie nadert, en FC Emmen staat – mede dankzij de knappe 2-3 overwinning afgelopen speelronde bij sc Heerenveen – op een veilige vijftiende plaats. De ploeg van Dick Lukkien heeft echter een zwaar programma voor de boeg, en voelt de adem van nummer zestien Excelsior in de nek branden. In het thuisduel tegen Twente waren drie punten meer dan gewenst voor de Emmenaren.

Desondanks waren de Tukkers, die door een nederlaag van Sparta de vijfde plaats weer konden overnemen, de bovenliggende partij in de openingsfase. De bezoekers kregen door twee fraaie acties van Vaclav Cerny de gelegenheden om de score te openen. Het leek wachten op de 0-1, totdat Emmen na twintig minuten ineens het heft in handen nam. Via Richairo Zivkovic kon de thuisploeg een sterke fase bekronen met de voorsprong, maar de spits schoot de bal maar net naast. Daarna was het Twente dat weer de bovenliggende partij was. Ondanks dat de ploeg van Ron Jans een aantal prima aanvallen verzorgde, kon men niet tot een doelpunt komen. Zo gingen beide ploegen doelpuntloos de kleedkamer in voor de rust.

Wereldgoal Vlap

In de tweede helft bleef het verhaal eigenlijk hetzelfde. Beide ploegen kwamen enkele keren gevaarlijk voor het doel, maar konden nét niet tot een poging komen. Telkens kon een inzet geblokt worden door een verdediger of kwam de schutter niet lekker uit. Het was dus niet heel gek dat de openingstreffer viel uit een standaardsituatie. Michel Vlap, de man die onlangs zijn 'doelpuntvloek' doorbrak, legde een vrije trap werkelijk fenomenaal in de kruising en bezorgde de bezoekers daarmee de voorsprong.

Niet veel later profiteerde Twente van de ruimte die Emmen weggaf in de verdediging. Cerny werd bereikt en kon, via een been van een van de Emmen-verdedigers, de bal achter Mickey van der Hart krijgen. Zo was de wedstrijd, met nog een kwartiertje te spelen wel beslist. Althans, zo leek het. Via een verwoestende knal van Julius Dirksen was de thuisploeg nog heel dichtbij de aansluitingstreffer. Zijn inzet spatte echter kiezelhard uiteen op de lat. In extremis deed opnieuw Vlap de thuisploeg nog meer pijn en zorgde voor de 0-3. Zodoende neemt Twente dus weer de vijfde plek over van Sparta, en Emmen zal hopen dat Feyenoord vanmiddag geen fout maakt bij buurman Excelsior.