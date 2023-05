Van der Vaart blijft bij eerdere uitspraken over 'naar mannetje' Cillessen

Rafael van der Vaart blijft bij zijn eerdere uitspraken over NEC- en Oranje-doelman Jasper Cillessen. Bij Studio Voetbal ging het zondagavond over de sluitpost die met een pijnlijke blunder een belangrijke bijdrage leverde aan de 2-3 thuisnederlaag van zijn elftal tegen sc Heerenveen.

Van der Vaart begrijpt niet waarom Cillessen de bal bij een 2-2 stand liet lopen, waarna de inzet van Antoine Colassin tot zijn afgrijzen in zijn doel verdween. "Het is zo'n makkelijke bal, pak 'm gewoon op", aldus Van der Vaart. "Het staat 2-2, dan wil je toch winnen en pak je de bal en ga je snel weer naar voren?", vraagt de oud-international zich af.

Artikel gaat verder onder video

Pierre van Hooijdonk denkt niet dat Cillessen na zijn nieuwe blunder nog langer eerste keeper van het Nederlands elftal zal blijven, maar hoopt wél dat bondscoach Ronald Koeman hem bij de selectie houdt. De oud-spits van onder meer Feyenoord brengt de rol van zijn tafelgenoot ter sprake in de hetze die rond het voorbije WK ontstond om Cillessen heen: "Hier aan tafel is het een beetje ontstaan, met de opmerkingen van Raf over een 'naar mannetje', ik denk dat dat heel veel teweeg heeft gebracht, met name op het mentale aspect", aldus Van Hooijdonk. "Ouder zijn van een keeper is vreselijk, maar ook keeper zijn is vreselijk", besluit Pi-Air.

"Dat is wel het laatste wat ik wilde hoor", reageert Van der Vaart, al zegt hij desgevraagd geen spijt te hebben van zijn uitlatingen aan het adres van Cillessen. "Ik heb met hem in de kleedkamer gezeten en ik vond hem niet zo'n fijne collega", aldus Van der Vaart. "Als jij (Cillessen, red.) interviews geeft over je collega's van: 'Ik maak me niet druk, ik heb ervaring', dan geef je steken naar je collega's en dan vind ik je een naar mannetje, daar neem ik geen woord van terug."