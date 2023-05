Van der Vaart roept bizarre keuze van Teze uit tot 'gekste actie van de wedstrijd'

Rafael van der Vaart verbaasde zich zondagavond over een actie van Jordan Teze in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. In de slotfase van de eerste helft probeerde Teze de bal tegen Steven Bergwijn te trappen, zo leek het.

In de 45ste minuut van de wedstrijd hield Johan Bakayoko aan de bal drie Ajacieden bezig, alvorens hij terugspeelde naar Teze. Die had alleen Dusan Tadic nog voor zich. Op dat moment stond PSV met 1-0 achter en hadden de Eindhovenaren dus een doelpunt nodig. Maar in plaats van een voorzet te geven, trapte Teze de bal prompt over de achterlijn: doeltrap voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Het leek erop dat Teze de bal tegen Bergwijn aan wilde schieten, om zo een ingooi te verkrijgen. Zijn actie werd hem niet in dank afgenomen door de spelers van Ajax, die boos reageerden. Uiteindelijk kregen Teze en Bergwijn geel voor hun aandeel in een opstootje. Commentator Leo Oldenburger reageerd: "De kinderachtigheid die eraf spat bij zo'n beetje alle spelers, is stuitend. Dat er wat op het spel staat, prima, maar gedraag je niet als kleuters."

Ook Van der Vaart verbaasde zich over het moment, zo liet hij zondagavond weten bij Studio Voetbal. "Weet je wat de gekste actie was van de wedstrijd? Teze kon de bal bij de zijlijn zo voorgeven, maar schoot 'm tegen Bergwijn aan. Een heel gek moment."