Van Hanegem: 'Jammer dat Slot dat ene zinnetje niet uitsprak'

Willem van Hanegem had graag gezien dat Arne Slot zijn toekomst zondagmiddag aan Feyenoord zou hebben verbonden. Het kampioensfeest was volgens Van Hanegem de ideale gelegenheid om bekend te maken dat hij nog een seizoen aanblijft als trainer.

Van Hanegem vindt het jammer dat Slot dat ene zinnetje niet uitsprak, stelt hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Hij hield het weer open en zei dat het niet over hém moest gaan, maar over het feit dat Feyenoord de landstitel heeft veroverd. Maar als hij zegt: 'Ik blijf gewoon, dus stop met die vragen', dan gaat het ook gewoon over de landstitel, hoor."

Artikel gaat verder onder video

Als Feyenoord de resterende twee wedstrijden wint, evenaart het zijn eigen puntenrecord. Dan eindigt Feyenoord op 85 punten, een evenaring van het clubrecord. Het interesseert Van Hanegem weinig. "Dat is leuk voor de trainer misschien, maar het interesseert niemand iets."

Een andere statistiek vindt hij dan wel weer belangrijk. "Die topscorerstitel zou voor Giménez moeten zijn. Hij is veruit de beste spits in de Eredivisie, maar ik mis een beetje dat het elftal er alles aan doet om hem in stelling te brengen."