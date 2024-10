Slot reageert op ontslag Ten Hag en spreekt volste vertrouwen uit in landgenoot

Arne Slot heeft dinsdagochtend op een persconferentie van Liverpool gereageerd op het ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax streek in de zomer van 2022 neer op Old Trafford, maar heeft vanwege de teleurstellende resultaten in de voorbije maanden zijn spullen moeten pakken. Slot leeft mee met Ten Hag, maar is ervan overtuigd dat zijn collega snel weer ergens voor de groep zal staan.

Slot en Ten Hag zijn inmiddels goede bekenden van elkaar. De twee oefenmeesters stonden in het seizoen 2019/20 al tegenover elkaar als trainers van Ajax (Ten Hag), AZ en Feyenoord (Slot). Dit seizoen troffen Slot en Ten Hag elkaar in Engeland. Ten Hag stond sinds medio 2022 aan het roer bij Manchester United, Slot verruilde Feyenoord eerder dit jaar voor Liverpool. Wanneer en óf de twee überhaupt nog een keer tegenover elkaar zullen staan, is na het ontslag van Ten Hag zeer de vraag. Slot reageerde dinsdag op het vertrek van zijn landgenoot.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valentijn Driessen weet het zeker: dít is de hoofdschuldige van het ontslag van Ten Hag

“Hij is een Nederlandse trainer, dus dat maakt het voor mij en voor ons als Nederlanders nóg moeilijker. Je eerste gedachten zijn altijd bij de persoon. We zitten allemaal in dit werkgebied, dus we weten dat het kan gebeuren, maar als het gebeurt - vooral omdat ik hem een beetje ken en weet hoeveel werk hij erin steekt - is het jammer voor hem om dit nieuws te krijgen”, zo heeft Slot duidelijk te doen met Ten Hag. De Tukker stond na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen al flink onder druk, maar de leiding van Manchester United besloot om hem toch nog een kans te geven. De club investeerde flink in de selectie, maar al die uitgaven mochten niet baten. Manchester United pakte pas drie punten in de Europa League en vindt zich in de Premier League terug op de veertiende (!) plaats.

LEES OOK: Ten Hag krijgt gigantische ontslagvergoeding mee van Manchester United

Slot heeft veel vertrouwen in Ten Hag

Volgens Slot bestaat er desondanks geen twijfel over of Ten Hag snel weer aan het werk zal gaan. “We weten ook, vooral wij uit Nederland, hoe goed hij het bij Ajax heeft gedaan en hij heeft hier twee prijzen gewonnen, dus we zien hem in de nabije toekomst vast nog weleens terug bij een grote club”, zo klinkt het. Ten Hag won als hoofdtrainer van Manchester United in zijn eerste seizoen de League Cup. Vorig seizoen veroverden The Red Devils ten koste van Manchester City de FA Cup. Dat succes bleek op dat moment de redding van Ten Hag, maar een paar maanden later heeft hij de deur van Old Trafford alsnog achter zich dicht moeten trekken. Ten Hag werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met Bayern München, waar hij in het verleden al werkzaam was als trainer van de beloften. Die club ging echter in zee met Vincent Kompany.

🗣️ "We know what he did at Ajax, he won two trophies over here"



Arne Slot says he his thoughts are with Erik ten Hag but feels the former Manchester United manager will be at another big club in the near future 🔴 pic.twitter.com/GwCoeymiTU — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tien mogelijke opvolgers van Erik ten Hag bij Manchester United

Tien kandidaten om de nieuwe trainer van Manchester United te worden na het ontslag van Erik ten Hag.