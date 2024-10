Valentijn Driessen weet het zeker: dít is de hoofdschuldige van het ontslag van Ten Hag

Erik ten Hag heeft zijn ontslag als hoofdtrainer van Manchester United volledig aan zichzelf te wijten. Dat concludeert Valentijn Driessen, daags nadat de voormalig coach van onder meer FC Utrecht en Ajax zijn spullen heeft moeten pakken. Volgens de verslaggever van De Telegraaf heeft de gevallen grootmacht Ten Hag meer dan voldoende kansen gegeven om de boel op de rit te krijgen. Maar na het dramatische afgelopen seizoen had het er ook in de huidige jaargang heel weinig van weg dat de Tukker daarin zou slagen.

Manchester United leed afgelopen zondag een pijnlijke nederlaag bij West Ham United. De verliespartij in Oost-Londen was voor de clubleiding uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel om het huwelijk met Ten Hag af te breken. Manchester United nam de Tukker medio 2022 over van Ajax, waar hij erg succesvol was geweest. Ten Hag beleefde met een derde plaats in de Premier League, de eindzege van de League Cup én een finaleplaats in de FA Cup weliswaar een veelbelovende start in Engeland, maar is er niet in geslaagd die een passend vervolg te geven.

Ten Hag werd na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen, waarin Manchester United al na de groepsfase was uitgespeeld in de Champions League en zich via de competitie helemaal niet wist te plaatsen voor het miljoenenbal, al richting de uitgang geduwd. Maar de clubleiding behield, mede dankzij de verrassende eindzege van de FA Cup, tóch nog het vertrouwen in de Nederlander. Volgens Driessen was de geest bij de spelersgroep echter al ‘uit de fles toen afgelopen zomer bekend werd dat Manchester United met meerdere kandidaten had gesproken om Ten Hag op te volgen’. “Uiteindelijk lukte dat niet en mocht de Tukker door als second best. Waar andere trainers deze flirt als een motie van wantrouwen zouden beschouwen, ging Ten Hag stug door”, zo schrijft Driessen in zijn column.

Volgens Driessen was dit ‘niet direct een voorbode voor snel ontslag’. De leiding van Manchester United was wel degelijk serieus bereid Ten Hag een ‘nieuwe’ kans te geven, bleek ook wel uit het feit dat er meer dan 200 miljoen euro werd geïnvesteerd in versterking van de selectie en Ten Hag bovendien een nieuwe technische staf mocht samenstellen. “De nieuwe tussentijdse start van het twee jaar geleden ingezette proces zorgde niet voor betere resultaten en ook het vertoonde spel bleef ver achter bij de verwachtingen. Ten Hag kreeg het niet op de rails, hoe hij ook benadrukte dat het allemaal onderdeel was van zijn proces”, zo zag Driessen echter. “Opnieuw lukte het hem niet zijn stempel te drukken en stadgenoot Manchester City en aartsrivaal Liverpool verdwenen steeds verder uit het zicht.”

Ten Hag leek na de pijnlijke nederlaag tegen Tottenham Hotspur op 29 september zijn spullen al te moeten pakken, maar hij kreeg toch nog de kans het tij te doen laten keren. Manchester United won weliswaar van Brentford, maar de wedstrijden tegen FC Porto, Aston Villa en Fenerbahçe eindigden allemaal in een gelijkspel en bij West Ham United ging de ploeg dus zelfs onderuit. “Alleen het moment van ontslag was ongewis, tot maandagochtend toen Ten Hag zijn congé kreeg. Hij kan het alleen zichzelf verwijten, want United heeft alles in het werk gesteld om Ten Hag te laten slagen”, zo trekt Driessen een glasheldere conclusie. “Maar hij heeft jammerlijk gefaald bij één van de grootste clubs van de wereld, die onverwacht bij hem kwam na zijn successen bij Ajax. Voor het Nederlandse trainersgilde is Ten Hags ontslag een grote klap. Vooralsnog blijft Arne Slot bij Liverpool als enige vaandeldrager over.”

