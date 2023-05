Van Hanegem kraakt Eredivisie-uitblinker: ‘Hij is niet zo goed als iedereen roept, ik zweer het je’

Feyenoord beleeft een ijzersterk seizoen in de Eredivisie en heeft zondagmiddag aan een overwinning op Go Ahead Eagles voldoende om zich tot landskampioen te kronen. Lutsharel Geertruida wordt alom beschouwd als een van de dragende krachten van de Rotterdammers, maar Willem van Hanegem is niet onder de indruk van de verdediger.

De clubicoon van Feyenoord is dit weekend in een interview met de Volkskrant met name kritisch op de technische bagage van Geertruida, die dit seizoen door trainer Arne Slot met name wordt ingezet als rechtsback. “Geertruida is niet zo goed als iedereen roept. Ik zweer het je. Hoe vaak hij de bal aanneemt en dat-ie onder zijn schoen door rolt”, aldus Van Hanegem. Volgens de oud-middenvelder gaat de 22-jarige back, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan en ogenschijnlijk bezig is aan een sterk Eredivisie-seizoen, ook verdedigend lang niet altijd vrijuit. “Vaak staat hij aan de verkeerde kant te dekken.”

Positiever is Van Hanegem over Gernot Trauner en David Hancko. Zij vormen normaal gesproken het hart van de Feyenoord-defensie. “De belangrijkste spelers zijn Trauner en Hancko, de centrale verdedigers”, zo is het oordeel van De Kromme. Van Hanegem is verder ook te spreken over Orkun Kökcü, dit seizoen in 29 competitiewedstrijden voor Feyenoord goed voor 8 doelpunten en 2 assists. “Kökcü laat zien dat hij tegenwoordig gas kan geven. Daarvoor was het een beetje: ik speel Wimpie aan en Wimpie moet de bal maar weer aan mij geven. Nu zie je hem ballen geven, de diepte in, werken.”

Collega-middenvelder Sebastian Szymanski beleeft met 9 doelpunten en 4 assists in 26 duels eveneens een productief seizoen in de Eredivisie, maar van hem is Van Hanegem minder onder de indruk. “Ja, thuis in zijn kamer misschien”, reageert de oud-topvoetballer cynisch wanneer hij door journalist Willem Vissers wordt gevraagd of ‘Szymanski toch ook goed is’.