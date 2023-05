Van Hanegem schrikt van één Feyenoorder: 'Ben je al weg bij de club ofzo?'

Willem van Hanegem vindt het etiket 'kampioen van de armoede' voor Feyenoord onterecht. De clubicoon erkent we dat het veldspel van de afgelopen weken niet om over naar huis te schrijven is en licht bijvoorbeeld de rol uit die Sebastian Szymanski daarin speelt.

"Kijk, ik behoor niet tot de groep die echt alles geweldig vindt wat er in De Kuip is gebeurd dit seizoen", benadrukt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Die wedstrijd tegen Excelsior vorige week en de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, ik vond het bijzonder matig. En bij Sebastian Szymanski dacht ik: ben je al weg bij de club ofzo? Maar het maakt niet meer uit natuurlijk, de buit is binnen."

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem geniet van de wijze waarop Orkun Kökçü en Santiago Giménez het voortouw nemen in de ploeg van Arne Slot. "Wat een doelpunt maakte die gozer weer", zegt hij over de 2-0 van de Mexicaan tegen Go Ahead. "Zo overtuigend. Hij heeft zich sterk ontwikkeld, maar ik vind toch dat er nog één speler is die een grotere ontwikkeling heeft doorgemaakt."

Wie dat is? "Mats Wieffer speelt zó makkelijk. Dat is na zijn stap van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie misschien verrassend, maar als je kunt voetballen en je gaat met betere spelers werken, dan kan het snel gaan."