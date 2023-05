Van Hanegem trapt op de rem: ‘Misschien moet de immer kritische Ajax-aanhang nog niet al te veel verwachten’

Ajax staat op het punt zich te versterken met Branco van den Boomen. De middenvelder beleeft een uitstekend seizoen in Frankrijk, loopt uit zijn contract bij Toulouse en speelt met ingang van volgend seizoen zijn wedstrijden voor de nummer drie van de Eredivisie. Veel Ajax-supporters reageerden positief op de berichtgeving over de naderende transfer, maar Willem van Hanegem trapt alvast op de rem.

FCUpdate-journalist Mounir Boualin meldde afgelopen zaterdag dat de onderhandelingen tussen Ajax en Van den Boomen over een zomerse transfer voortvarend lopen en dat nieuws werd even later bevestigd door Fabrizio Romano. De verwachting is dat Van den Boomen deze week zijn handtekening zet onder een meerjarig contract in Amsterdam. Daarmee wordt hij de eerste aanwinst van de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat.

Van Hanegem lijkt er echter niet heel enthousiast van te worden. “Nu komt Van den Boomen, een middenvelder die het van zijn passing moet hebben en niet van zijn dribbels. Gebruik hem dan ook op die manier. En realiseer je ook dat er een speler naar Ajax komt die eerder niet echt opviel bij FC Eindhoven, De Graafschap, Heerenveen en Willem II”, schrijft Van Hanegem in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

Van den Boomen heeft weliswaar een aantal goede seizoenen bij Toulouse achter de rug, maar De Kromme is desondanks (nog) niet overtuigd. “Ik weet dat hij bij Toulouse goed was, ik gun hem een geweldige periode bij Ajax, maar als het seizoen begint is hij 28 jaar oud en heeft hij nog nooit in de top gespeeld. Misschien moet de immer kritische aanhang van Ajax nog niet al te veel van hem verwachten.”