Gesprekken tussen Ajax en Branco van den Boomen verlopen voorspoedig

Ajax werkt hard aan de komst van Branco van den Boomen. De gesprekken tussen de middenvelder van Toulouse en de Amsterdamse club verlopen voorspoedig, weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin op basis van bronnen uit Frankrijk. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is de deal inmiddels vrijwel zeker rond: volgens Voetbal International tekent hij een contract tot 2027.

Vrijdag bevestigde Toulouse dat Van den Boomen voor een transfervrij vertrek staat. Hij speelt sinds 2020 voor de club en kwam tot 119 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 45 assists. Van den Boomen was een van drijvende krachten achter het kampioenschap in de Ligue 2 van vorig seizoen. Dit seizoen won hij met Toulouse de Coupe de France en gaf hij een assist in de gewonnen finale tegen Nantes (1-5).

Artikel gaat verder onder video

De 27-jarige Van den Boomen heeft een verleden bij Ajax. Hij sloot zich in 2011 aan bij de jeugdopleiding van de club en speelde vijftien duels voor Jong Ajax, alvorens in 2014 over te stappen naar FC Eindhoven. Via sc Heerenveen, Willem II (huur), opnieuw FC Eindhoven en uiteindelijk De Graafschap kwam hij in 2020 terecht bij Toulouse. Bij Ajax zou Van den Boomen de eerste aanwinst worden van de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat.

Volgens Romano is het zelfs allemaal definitief in kannen en kruiken, want hij gebruikt de inmiddels bekende term 'Here we go'. Hij gaat een meerjarig contract ondertekenen in Amsterdam, mits de medische keuring geen gekke dingen aan het licht brengt. Die staat gepland voor de komende dagen, waarna hij snel officieel speler van Ajax zal worden.

Stijn Spierings

Ook een ploeggenoot van Van den Boomen kan de overstap maken de Eredivisie-top. De gesprekken tussen PSV en Stijn Spierings bevinden zich in de afrondende fase. Daar lees je meer over in dit artikel.