Spierings dicht bij PSV; geïnteresseerd Ajax en Feyenoord vissen achter het net

Stijn Spierings is hard op weg naar PSV. De middenvelder gaat transfervrij vertrekken bij Toulouse en zijn onderhandelingen met PSV bevinden zich in de afrondende fase. Dat meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin op basis van bronnen uit Frankrijk.

Spierings werd eerder gelinkt aan zowel Feyenoord als Ajax, maar het ziet ernaar uit dat PSV aan het langste eind gaat trekken. Dat is een welkome opsteker voor de club die in een crisissituatie verkeert na het opstappen van trainer Ruud van Nistelrooij.

Spierings is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Toulouse. Hij speelde 110 officiële wedstrijden voor de club en treedt dit seizoen meestal op als controlerende middenvelder. Vorige maand won Spierings met Toulouse de Coupe de France en gaf hij een assist in de gewonnen finale tegen Nantes (1-5).

De middenvelder werd opgeleid door AZ en kwam voor zijn Franse avontuur uit voor Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en Levski Sofia. Hij staat bekend als een van de beste balveroveraars van Europa. In de Ligue 1 veroverde geen enkele veldspeler dit seizoen meer ballen dan Spierings (332).

