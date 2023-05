Topclubs opgelet: Toulouse bevestigt transfervrij vertrek Nederlandse sterkhouders

Branco van den Boomen en Stijn Spierings gaan Toulouse FC officieel verlaten deze zomer en er wordt zaterdag afscheid genomen van de twee spelers. De Nederlanders draaiden samen met Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal een goed seizoen in Frankrijk, want de Franse beker werd binnengesleept.

Het leek er langere tijd op dat Van den Boomen en Spierings Toulouse gingen verlaten, maar de club heeft het nu officieel bekendgemaakt via Twitter. “De club bevestigt het vertrek aan het einde van vier van zijn Violets”, valt te lezen. “Brecht (Dejaegere, red.), Branco (Van den Boomen, red.), Max (Dupé, red.), Stijn (Spierings, red.) jullie zijn legendes van TéFéCé geworden. Een waardig eerbetoon voor wat jullie hebben bereikt, zal morgenavond aan het einde van de wedstrijd aan jullie worden gegeven.”

Van den Boomen staat nadrukkelijk in de belangstelling van topclubs PSV en Feyenoord. De middenvelder kan rustig een keuze maken, want hij kan door zijn transfervrije status met iedereen onderhandelen. Veel andere clubs zullen ook geïnteresseerd zijn, want Van den Boomen maakte vijf goals en gaf acht assists in zijn eerste seizoen in de Ligue 1.

Spierings wordt ook door veel clubs bekeken uit Nederland. Buiten PSV en Feyenoord is ook Ajax geïnteresseerd in de middenvelder, meldde De Telegraaf een tijd terug. Ook voor hem zijn er waarschijnlijk genoeg andere geïnteresseerde buitenlandse clubs. Spierings maakte dit seizoen twee doelpunten en gaf één assist. De Nederlander miste bijna geen enkel duel.