Van Hanegem vernietigend over spel PSV onder 'aardige jongen' Van Nistelrooij

Het doet Willem van Hanegem pijn om te zeggen, maar in zijn ogen was het spel van PSV onder de deze week opgestapte Ruud van Nistelrooij "niet om aan te gluren." De Kromme buigt zich in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad over het vertrek van de spits die hij meemaakte bij het Nederlands elftal.

Van Hanegem leerde Van Nistelrooij goed kennen in zijn tijd als assistent van Dick Advocaat bij Oranje. Samen maakten ze het EK van 2004 in Portugal mee, waar de spits tijdens alle drie de groepsduels tot scoren kwam. De Kromme mag de gewezen PSV-trainer graag, zo geeft hij aan: "Echt, ik vind het een heel aardige gozer", klinkt het oprecht.

Dat neemt niet weg dat het voetbal dat PSV onder Van Nistelrooij op de mat legde de goedkeuring van Van Hanegem niet kan wegdragen. "Ik heb me eigenlijk het hele jaar ingehouden omdat ik hem een aardige jongen vind, maar het voetbal was niet om aan te gluren", meent het Feyenoord-icoon. Dat de Eindhovense club onder de opgestapte trainer wel twee trofeeën aan de prijzenkast kon toevoegen, zegt hem dan weer helemaal niets.

"Dan zeggen ze: hij heeft de Beker en één of andere Johan Cruijff Schaal gewonnen", begint Van Hanegem zijn relaas, "maar daar heb ik helemaal niets mee. Niet omdat het Johan Cruijff is, maar dat ding stelt helemaal niets voor." Het winnen van beide prijzen maakt voor Van Hanegem niets uit: "Dan heb je die twee dingen, maar ik kijk: hoe hebben ze gespeeld?" Hij beantwoordt de vraag vervolgens zelf: "Droevig."