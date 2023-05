Van Nistelrooij doet Mourinho'tje en krijgt lachers op zijn hand tijdens persco

Ruud van Nistelrooij heeft zondagavond de lachers op zijn hand gekregen met een antwoord op een vraag van Joep Schreuder. De journalist maakte een foutje door te stellen dat de bekerwinst de eerste prijs was voor de trainer van PSV dit seizoen, maar vergat daarbij de gewonnen Johan Cruijff Arena. Een goede week eerder had Schreuder van José Mourinho nog een sleutelhanger gekregen in Rome en daar maakte Van Nistelrooij een subtiele verwijzing naar.

