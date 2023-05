'Van Nistelrooij hoeft met deze uitspraak niet aan te komen bij Joey Veerman'

Ruud van Nistelrooij wilde Feyenoord vrijdag nog niet feliciteren met de landstitel. De trainer van PSV kreeg de vraag of Feyenoord de terechte landskampioen is, maar liet weten zich te willen focussen op zijn eigen ploeg. Valentijn Driessen en Mike Verweij denken dat de uitspraak van Van Nistelrooij niet bij alle spelers goed valt.

"Laten we het daarover hebben als het zo ver is", zei de trainer van PSV. "Laten we de focus op ons houden en ik denk dat degene die uiteindelijk kampioen wordt, en dat snappen we allemaal wel hoe het er nu voor staat, wat normaal gesproken gaat gebeuren, dat het de verdiende kampioen is. Dat is altijd zo na 34 wedstrijden."

Verweij, clubwatcher van Ajax, noemt de uitspraak 'koekoek' in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Driessen vult aan: "Als de spelers dit horen, denken ze ook: moeten we dit nou serieus nemen? Ik denk dan heel snel aan Joey Veerman. Hoe luistert die hiernaar?" Verweij is het daarmee eens. "Met dit soort teksten moet je bij Joey Veerman niet aankomen. Die is daar veel te nuchter voor. Van Nistelrooij geeft in feite aan: misschien…. Natuurlijk is er 0,0 procent kans dat PSV nog kampioen wordt, dat lijkt me duidelijk."

Arne Slot, de trainer van Feyenoord, begreep de uitspraak van Van Nistelrooij en wilde geen voorschot nemen op de titel. De Rotterdammers kunnen kampioen worden via een overwinning op Go Ahead Eagles. "Slot deed er ook hard aan mee, door te zeggen dat Go Ahead nog graag in de nacompetitie wil spelen. Dat leren ze waarschijnlijk allemaal op de trainerscursus, om op deze manier voorbehoud te maken", aldus Driessen.

