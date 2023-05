Van Nistelrooij komt niet met verwijten naar zijn ploeg: 'Ik neem ze niets kwalijk'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij sprak na afloop van het duel tegen SC Heerenveen over een teleurstellende middag. De coach van de Eindhovenaren zag zijn ploeg vandaag afgestraft worden door de Friezen door het maken van te veel individuele fouten. Toch komt Van Nistelrooij niet met verwijten in de richting van zijn ploeg.

"Ik neem ze niets kwalijk. Alles was er om er het beste van te maken en dan kan je fouten maken. Dat neem ik niemand kwalijk. Ik vond wel dat het vertrouwen aan de bal ver weg zakt. Dan hebben we moeite om het spel te maken en dat heeft ook met vertrouwen te maken", aldus de coach, die zag dat het vertrouwen bij zijn spelers na de 1-1 van Milan van Ewijk verder weg zakte.

Volgens de oefenmeester is dat dan ook de reden dat PSV aan de bal een stuk minder ging spelen en het daardoor vooral moest hebben van standaardsituaties. Van de drie goals die de Eindhovenaren viel er geen een vanuit het open spel, terwijl de tegendoelpunten volgens de trainer veel te simpel werden weggegeven. "Als je alle drie de goals op een rijtje zet zijn dat gewoon knullige momenten van ons."

"Het is een teleurstellende middag. Je wilt winnen en dan heb je de tweede plek. Helaas hebben de individuele fouten de wedstrijd gedraaid. Dan vechten we ons wel nog terug tot 3-3, maar dat was helaas niet genoeg voor de overwinning", besluit Van Nistelrooij, die met zijn ploeg volgende week bij AZ aan een punt genoeg heeft om de tweede plek veilig te stellen.