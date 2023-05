'Van Nistelrooij voelde hele seizoen gebrek aan steun bij PSV: giftige pijl vanuit spelersgroep'

Ruud van Nistelrooij heeft het volledige seizoen in zijn maag gezeten met het gebrek aan steun vanuit PSV. De woensdagmiddag vertrokken hoofdtrainer trok volgens onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad in de slotfase van het seizoen een streep. Van Nistelrooij was er klaar mee.

Van Nistelrooij voelde volgens Voetbal International al vroeg in het seizoen dat hij de steun vanuit de club verloor. Dat begon met het plotseling vertrek van toenmalig technisch directeur John de Jong. Daarop werden belangrijke basiskrachten als Cody Gakpo en Noni Madueke halverwege het seizoen verkocht. Ook kwam er volgens VI steeds meer gedoe binnen de technische staf. Van Nistelrooij koos begint dit voetbaljaar bewust door Javier Rabanal als een van zijn assistenten. Hij werd gedurende het seizoen van de bank gehaald omdat anderen hem te dominant vonden.

Richting het einde van het seizoen kondigde assistent André Ooijer aan te vertrekken bij de club. Ook de andere assistent, Fred Rutten, liet weten graag weer op eigen benen te willen staan. De spelers willen echter liever dat de ervaren Rutten wel actief blijft in het Philips Stadion. Daarop stapten volgens De Telegraaf meerdere spelers, waaronder Luuk de Jong en Xavi Simons, naar de clubleiding. Dat gesprek vond volgens het Eindhovens Dagblad al een aantal weken geleden plaats. Zaken die werden besproken kwamen uiteindelijk in handen van De Telegraaf.

Dat voorval is volgens het ED door Van Nistelrooij zeer hoog opgenomen. Hij vond het onacceptabel dat mensen binnen de club blijkbaar onbetrouwbaar bleken. Volgens betrokkenen is richting het einde van het seizoen een 'giftige pijl' afgestoken en die heeft de hoofdtrainer behoorlijk beschadigd. Het feit dat de gesprekken naar buiten kwamen, was voor Van Nistelrooij het volgende signaal dat hij niet werd gesteund. De trainer voelde zich volgens VI voor de zoveelste keer ondermijnd door de clubleiding. Hij trok zelf een streep en kiest voor een vertrek.

Ook de rol van algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart wordt benoemd. Het zou Van Nistelrooij steken dat zij hem nooit openlijk hebben gesteund. De oefenmeester was bezig aan zijn eerste seizoen in het Philips Stadion. Hij won met de club de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker. Aanstaande zaterdag staat er voor PSV nog een belangrijke wedstrijd op de planning. In de strijd om plek twee in de Eredivisie brengen de Brabanders een bezoekje aan AZ. Rutten neemt de taken van Van Nistelrooij in Alkmaar op zich.