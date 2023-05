Vandaag Inside opvallend positief over aanblijven Slot: 'Fantastisch'

René van der Gijp en Wierd Duk zijn zéér enthousiast over het aanblijven van Feyenoord-trainer Arne Slot. De twee tafelgasten van Vandaag Inside reageerden positief op het nieuws uit Rotterdam-Zuid. “Ik vind het ook wel leuk”, zei Van der Gijp desgevraagd. “Iedereen is blij. De club is blij dat hij blij, Slot is blij, publiek is blij.” Duk gaat zelfs nog een stapje verder dan de oud-voetballer. “Fantastisch. Echt een toptrainer die voor Nederland behouden blijft. Hartstikke goed.” Zelfs Johan Derksen was positief over het contractnieuws en begrijpt de overwegingen van de Bergentheimer.