Verweij: 'Ajax heeft beslissing over Heitinga al genomen'

Ajax-clubwatcher Mike Verweij denkt dat de Amsterdamse club intern al een beslissing heeft genomen over de toekomst van trainer John Heitinga. In de Kick Off podcast van zijn werkgever De Telegraaf gaat hij in op de kans dat de interim-trainer ook volgend seizoen nog voor de groep staat.

"Stel je voor dat Heitinga vierde wordt, dan kun je normaal gesproken niet met hem door. Ik denk sowieso dat de beslissing is genomen dat ze níet met hem doorgaan", zegt Verweij. Toch houdt directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog altijd vol dat dat niet aan de orde is: "Tegen iedereen zegt hij dat hij die beslissing nog gaat nemen", geeft Verweij aan.

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen kan zich echter niet voorstellen dat Ajax nog niet met een eventuele vervanger van Heitinga bezig is. Dat ontkent Verweij ook niet: "Ik geloof ook dat er wel heel veel contacten zijn gelegd met zaakwaarnemers en trainers." Maar hij kan zich er nog wél wat bij voorstellen dat de club pas na de laatste competitiewedstrijd de knoop doorhakt over Heitinga. Ajax speelt zondag tegen FC Twente en kan dan nog tweede, derde of zelfs vierde eindigen, mede afhankelijk van het resultaat bij AZ - PSV.

Bij het ingaan van de laatste speelronde staat Ajax op de derde plaats. Bij winst op Twente en een verlies van PSV tegen AZ stijgt Heitinga met zijn elftal naar de tweede plaats, die recht geeft op het felbegeerde ticket voor de voorronde van de Champions League. Pakken de Eindhovenaren onder Fred Rutten minimaal een punt tegen AZ, dan is de tweede plek definitief uit het zicht. Mocht Ajax zelfs verliezen van nummer vijf Twente, dan kan AZ met een overwinning op PSV zelfs de derde plaats nog overnemen. Ajax eindigt in dat geval als vierde, wat niet meer voorkwam sinds het seizoen 2005-06.