Vink begrijpt helemaal niets van Rulli: 'Hoe kun je dat in godsnaam doen?'

Marciano Vink is geschrokken van het spel van Gerónimo Rulli in de eerste helft van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De Argentijnse doelman bracht zijn teamgenoten op meerdere momenten in moeilijkheden.

"Ik vraag mij af of Rulli wel in de gaten had dat de wedstrijd begonnen was", sprak Vink tijdens de rust in de studio van ESPN. "Hij was niet helemaal scherp, hè", reageerde Jan Joost van Gangelen. "Hoe kun je in godsnaam op je achterlijn een stuiterende bal geven aan de linker centrale verdediger die vol onder druk staat?", uitte Vink zijn onbegrip.

Volgens Vink moet Rulli ook ophouden met het geven van 'vallende balletjes'. "FC Twente staat erom bekend dat zij op dat soort balletjes loeren en in de startblokken staan om volle bak vooruit druk te zetten . Ik vraag mij af of Ajax zijn huiswerk wel heeft gedaan en heeft begrepen hoe Twente druk zet."

Ajax ging ondanks dat het een paar keer aan een achterstand ontsnapte met een 0-1 voorsprong de rust in. Dusan Tadic zorgde na een half uur voor de 0-1.