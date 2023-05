Vitesse viert verjaardag met taart én vrijwel zekere handhaving

Vitesse kan zich vrijwel zeker opmaken voor nog een seizoen Eredivisie-voetbal. In eigen huis werd tegen SC Cambuur door twee goals van Bartosz Bialek het gat met nummer zestien FC Emmen vergroot tot zes punten, met voor de Drentenaren nog drie duels te spelen. Zij hebben met AZ, Feyenoord en FC Utrecht een loodzwaar programma en beschikken ook nog eens over een veel minder doelsaldo: dat lijkt onmogelijk.

Hoogstaand was het zondagmiddag overigens allerminst op de 131ste verjaardag van de Arnhemmers, die daarvoor taart uitdeelden aan alle supporters. Het was niet het enige dat de thuisclub cadeau deed, want in de openingsfase hadden de bezoekers na wat foutjes van Vitesse uit een aantal grote kansen moeten scoren. Vooral Michael Breij kreeg een opgelegde kans, maar hij kopte na enkele minuten vanaf twee meter over en naast.

Dat Vitesse elk punt nog kon gebruiken en SC Cambuur al was gedegradeerd, daar was in het eerste bedrijf niets van te merken. De bezoekers hadden namelijk de overhand en kregen de beste kansen, maar het feit dat de Leeuwarders in de voorgaande vier duels niet hadden gescoord, was ook tegen Vitesse te zien. Alle grote mogelijkheden bleven ook ditmaal onbenut: het enige dat de kansen opleverde, was een fluitconcert van de thuisfans voor Vitesse halverwege.

Het fluitconcert sorteerde wel effect voor Vitesse, want in het eerste kwartier na de thee sloeg Bialek tweemaal toe. De Pool kreeg weer eens het vertrouwen boven Mohamed Sankoh en beloonde dat met de twee doelpunten. Ondanks dat de thuisclub op dat moment een enorm veldoverwicht had, werd het in de slotfase nog wel enigszins moeizaam: door domme tweede gele en dus rode prent voor Carlens Arcus werd doelpuntenmaker Bialek gewisseld voor een verdediger en begon het tegenhouden voor Vitesse.

Zonder al te veel grote kansen, een vijfdubbele (!) wissel van Sjors Ultee ten spijt, overleefde Vitesse de slotfase en zullen ze zich met de heilige 34 punten zich vrijwel veilig wanen. Als AZ later op de dag wint van FC Emmen, dan kunnen de Arnhemmers zich ook officieus veilig benoemen in de Eredivisie. Helemaal officieel zal het komende week pas worden. Voor SC Cambuur duurt de lijdensweg in de Eredivisie nog altijd voort en dat zal tegen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk niet anders zijn als ze de kansen maar blijven missen.

Man van de wedstrijd: Bartosz Bialek