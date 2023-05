VVV blijft hopen op promotie en wint in extremis van moegestreden Willem II

VVV Venlo is door naar de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. Na de 3-2 nederlaag in Venlo werd het in Willem II 2-2 door doelpunten van Nick Venema en Özcan Yasar. Elton Kabangu en Jesse Bosch scoorden voor Willem II. Dinsdag ontmoeten de Venlonaren Almere City in de halve finale van de play-offs.

Nadat Willem II in Venlo een 0-2 voorsprong helemaal weggaf en 3-2 onderuitging, schoten de Tilburgers in eigen huis uit de startblokken. Na een goede voorzet van de aan de rechterkant teruggekeerde Leeroy Owusu kopte Kabangu knap raak bij de eerste paal. Zo was het na 7 minuten alweer gelijk tussen beide ploegen over twee wedstrijden (3-3). Een nog grotere domper voor VVV Venlo kwam een aantal minuten later toen Levi Smans er geblesseerd vanaf moest na een botsing. Na een goede kans voor Jizz Hornkamp was het Willem II dat op een 2-0 voorsprong kwam. Middenvelder Jesse Bosch besloot op goed geluk uit te halen en zag zijn schot er via Sem Dirks invliegen. Minuten later had het zelfs 3-0 moeten worden via Kabangu, maar hij schot op onbegrijpelijke wijze hoog over voor een leeg doel.

Na een zwak begin van de tweede helft, was het opnieuw Willem II en opnieuw Kabangu die scoorde. Het doelpunt ging alleen niet door, omdat de spits de bal eerst met de hand beroerde. Even later had invaller Carl Johansson moeten scoren namens VVV, toen de uitkomende keeper Joshua Smits de bal volledig mistte. Johansson slaagde er echter niet in om de bal in het doel te krijgen en zo leek VVV volledig kansloos. Tien minuten later kwam daar dan toch de aansluitingstreffer voor VVV en de gelijkmaker over 2 wedstrijden (4-4). Nick Venema kreeg de bal voor zijn voeten en schot hard uit de draai raak: 2-1. In de allerlaatste seconde leek Venema ook de winnende te maken, maar zijn schot ging rakelings naast en dus werd het verlengen.

In de verlenging leken beide ploegen moe gestreden en werd er volop gewisseld. Het leek uit te lopen op penalty’s, totdat invaller Özcan Yasar in de allerlaatste minuut met zijn allereerste doelpunt in het betaalfde voetbal voor de bevrijdende treffer van VVV scoorde. Na een goede voorzet van de uitblinkende Nick Venema kopte hij knap raak in de verre hoek.

Voor Willem II zal deze nederlaag voelen als een mokerslag. De ploeg had het beste van het spel, maar was uiteindelijk conditioneel niet zo goed als VVV. De Venlonaren hopen nog altijd op promotie en spelen dinsdag in de halve finale van de play-offs tegen Almere City.