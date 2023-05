Waterreus gaat er met gestrekt been in richting 'gepensioneerd skileraar' bij Ajax

Ronald Waterreus vindt de bestuurlijke en sportieve chaos bij Ajax 'om te verkneukelen'. De voormalig doelman heeft weinig vertrouwen in de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat, zet vraagtekens bij de rol van Edwin van der Sar en noemt John Heitinga een matig presterende trainer.

In zijn column voor De Limburger schrijft Waterreus daags na de bekerfinale dat Mislintat 'het voorkomen heeft van een gepensioneerd skileraar'. "Zou clubdirecteur Edwin van der Sar geen zwaargewicht op deze positie dulden misschien?", vraagt hij zich af. "Om te verkneukelen is het. De club die zichzelf altijd zo voorstaat op zijn originele, super-unieke Amsterdams voetbal-DNA haalt een volstrekt onbekende Duitser zonder echt noemenswaardig cv."

Artikel gaat verder onder video

"En die beslist tijdens zijn eerste werkdag, waarschijnlijk tussen twee Van Dobben-kroketten door, dat de momenteel sportief matig presterende coach een herkansing krijgt", vervolgt Waterreus. "Ik zou die beslissing nog eens heroverwegen als ik hem was. Een club in verval heeft een trainer van faam nodig. Geen dilettant, zoals Heitinga, die nagenoeg alle grote wedstrijden verloren heeft met de selectie die voorafgaand aan dit seizoen door vriend en vijand geprezen werd."

Er zijn signalen dat Ajax het besluit over Heitinga inderdaad heroverweegt, want zondagavond werd in Studio Voetbal gemeld dat Peter Bosz is benaderd om de nieuwe trainer te worden. Journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad ontkent dat een dag later echter.