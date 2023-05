Wieffer verklapt grootste drinkers in de selectie: 'Daar verkijk je je op'

Mats Wieffer onthult met een schorre stem dat er wel heel wat drankjes doorheen zijn gegaan zondag en dat hij zeker niet de enige was die wat op had. Na de kampioenswedstrijd hadden de Feyenoorders alle reden om te feesten en dat hebben ze zeker ook gedaan.

Wieffer heeft een mooie twee dagen achter de rug en dat valt zeker ook te horen. “Ik heb geen stem meer over”, zegt de middenvelder bij ESPN. “Daaraan kun je wel zien dat ik het mooi heb gehad. Het komt vooral door het zingen; ik heb ook wel wat gedronken, maar het komt vooral door het schreeuwen.”

Dat er veel gedronken is, is één ding wat zeker is. “Ik heb niet geteld hoeveel ik gedronken heb, maar het was in ieder geval vrij veel. Er zijn aardig wat spelers die drinken bij ons hoor. Daar verkijk je je misschien toch op.” De interviewer kon het niet laten om te vragen wie er veel hebben gedronken. “Rasmussen kan er wat van, Pedersen, Gernot, ik heb ze niet allemaal gezien, dus ik weet het niet helemaal, maar Szymanski kan er trouwens ook wat van. Die drinkt ook veel ja.”

Waarschijnlijk blijft het nog wel even gezellig in Rotterdam en zal er ook nog wat drankjes geworden worden op maandagavond. “Er zal vast nog wat op het programma staan vanavond, maar ik weet niet wat”, zegt Arne Slot. “Wieffer is nog wel in voor een drankje”, vraagt Pascal Kamperman van ESPN. “Dat was hij gisteravond ook al”, voegt de Feyenoord-trainer nog toe.