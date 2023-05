Wijffels reageert op gerucht over Bosz: 'Het klopt niet'

Maarten Wijffels heeft aangegeven dat Ajax Peter Bosz nog helemaal niet gepolst heeft om volgend seizoen hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden. In Studio Voetbal meldde presentator Sjoerd van Ramshorst dat Ajax de trainer al benaderd zou hebben.

De journalist van het Algemeen Dagblad meldt op Twitter dat er nog helemaal geen lijntje is uitgegooid naar Bosz. "Waarom brengt iemand eigenlijk een bericht 'Bosz gebeld door Ajax' de wereld in als 't niet klopt. Nog geen flinter. Tja. Wacht nou gewoon eens af."

Artikel gaat verder onder video

Wijffels geeft aan dat het gecheckt is en dat het bericht van de NOS niet klopt. Voorlopig blijft de huidige coach John Heitinga nog in spanning zitten en moet hij nog altijd duidelijkheid krijgen van Ajax. Eind januari stapte de oud-speler van de Amsterdammers in om de ontslagen Alfred Schreuder te vervangen, maar ook onder Heitinga zijn de resultaten niet beter geworden.

Zondagavond gaf Van Ramshorst bij Studio Voetbal aan dat Bosz gebeld zou zijn door Ajax. "We hebben zojuist het nieuwsbericht gekregen van onze collega's bij NOS Radio dat Peter Bosz zou zijn benaderd", gaf de presentator aan. Journalist Jeroen Stekelenburg vindt het een logische keuze om Bosz te benaderen. "Misschien kan Heitinga als zijn assistent werken, een mooie rol. Het komt voor hem nu veel te vroeg om het schip vlot te trekken in de chaos waarin Ajax verkeert."