Ajax benadert Peter Bosz om nieuwe trainer te worden

Peter Bosz is benaderd om trainer van Ajax te worden, zo meldt de NOS. Dat lijkt een indicatie dat Ajax toch niet overtuigd is van het aanblijven van John Heitinga, ondanks dat de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat aangaf dat Heitinga op pole-position lag om volgend seizoen voor de groep te staan.

Presentator Sjoerd van Ramshorst meldde bij Studio Voetbal, op basis van informatie van NPO Radio, dat Bosz is benaderd. Het is onduidelijk of dat meteen na de verloren bekerfinale tegen PSV is gebeurd, of dat het contact al eerder gelegd is. Wel is bekend dat Bosz op 9 april in hetzelfde praatprogramma vertelde dat hij niet is benaderd door de club.

Artikel gaat verder onder video

Jeroen Stekelenburg, journalist bij de NOS, vindt het benaderen van Bosz logisch klinken. "Misschien kan Heitinga als zijn assistent werken, een mooie rol. Het komt voor hem nu veel te vroeg om het schip vlot te trekken in de chaos waarin Ajax verkeert." Evenwel hoopt hij dat het besluit om Bosz te benaderen niet is genomen door de nederlaag tegen PSV.

"Ik hoop niet dat de mening daarover vandaag heel erg veranderd is. Dat is wel de voetbalwereld, maar dat zou natuurlijk heel erg triest zijn. Ik hoop dat Ajax al zijn plan had klaarliggen voordat deze bekerfinale begon. Heitinga is daar nu zo'n drie maanden trainer, je hebt toch een beeld van hoe hij te werk gaat? Als je nu zijn vertrek bekendmaakt, dan knak je iets in de spelersgroep", aldus Stekelenburg.