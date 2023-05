Dit is waarom Taylor niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de UEFA Nations League is bekend. Ronald Koeman heeft in zijn 32-koppige groep een plekje ingeruimd voor AZ-uitblinker Tijjani Reijnders, terwijl Ajacied Kenneth Taylor niet van de partij is. Opvallend, omdat Taylor twee maanden geleden nog basisklant was bij Oranje. Hij mag zich nu gaan richten op het EK met Jong Oranje komende zomer.

Taylor beleefde in de slotfase van het afgelopen seizoen zijn doorbraak. Ook in het huidige seizoen is hij een van de lichtpuntjes bij Ajax, al kan hij ongetwijfeld beter dan hij in de afgelopen maanden heeft laten zien. Hoewel Taylor, en dat geldt ook zeker voor zijn ploeggenoten bij Ajax, dit kalenderjaar niet in topvorm verkeert, haalde Koeman hem in maart bij zijn definitieve selectie voor de kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Taylor had tijdens het WK in Qatar zijn debuut gemaakt, maar verscheen nog niet aan de aftrap. Tót de wedstrijd in Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Het treffen in het Stade de France werd er echter niet alleen voor Taylor, maar ook de rest van het Nederlands elftal eentje om heel snel te vergeten. Oranje ging met 4-0 ten onder en Taylor werd al in de eerste helft naar de kant gehaald. Een paar dagen later kwam hij tegen Gibraltar helemaal niet in actie. Ook volgende maand zal hij dus geen minuten maken in het ‘grote’ Oranje. Koeman heeft in zijn voorselectie plek voor vijf Ajacieden - Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Brian Brobbey - maar niet voor Taylor. De Ajacied gaat met Jong Oranje het EK spelen in Roemenië en Georgië.

Dat geldt ook voor Quilindschy Hartman (Feyenoord) en Ryan Gravenberch (Bayern München). Gravenberch werd in maart, na het afhaken van verschillende spelers, alsnog bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald en had ongetwijfeld gehoopt dat hij er nu weer bij zou zitten. De oud-Ajacied komt inmiddels wat meer aan de bak bij zijn club, maar een plek in de voorselectie zit er dus niet in. Anderlecht-doelman Bart Verbruggen is één van de vier keepers in de voorselectie, maar volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad zou het kunnen dat óók hij zal aansluiten bij Jong Oranje. Verbruggen behoort in ieder geval niet tot de voorlopige EK-selectie van Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi heeft onder anderen Devyne Rensch (Ajax), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Quinten Timber (Feyenoord) en Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen) geselecteerd.

Voorlopige EK-selectie Jong Oranje

Jay Gorter (Aberdeen FC), Devyne Rensch (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Ryan Gravenberch (Bayern München), Joshua Zirkzee (Bologna FC), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley FC), Bjorn Meijer (Club Brugge), Wouter Burger (FC Basel), Sepp van den Berg (FC Schalke 04), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Quinten Timber (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Crysencio Summerville (Leeds United FC), Dirk Proper (NEC), Elayis Tavsan (NEC), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC), Daniël van Kaam (SC Cambuur), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen), Denso Kasius (SK Rapid Wien), Emanuel Emegha (SK Sturm Graz), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Thijs Dallinga (Toulouse FC), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Kjell Scherpen (Vitesse) en Million Manhoef (Vitesse).