Koeman neemt Tete in genade aan en haalt ook Reijnders bij de voorselectie

Ronald Koeman heeft zijn voorselectie voor de finaleronde van de Nations League bekendgemaakt. De bondscoach van Oranje kiest evenals twee maanden geleden voor een grote groep, Tijjani Reijnders is de opvallendste naam in de 32-koppige voorselectie. Ook Kenny Tete mag hopen op een uitverkiezing. Koeman maakt op 29 mei zijn definitieve selectie bekend. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de halve finale van de Nations League tegen Kroatië.

Het Nederlands elftal en Koeman hebben volgende maand wat recht te zetten. Koeman stond een kleine twee maanden geleden voor het eerst sinds zijn aanstelling als opvolger van Louis van Gaal weer langs de lijn bij Oranje. Zijn rentree werd er echter eentje om snel te vergeten. Het Nederlands elftal had in de eerste kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Frankrijk helemaal niets in te brengen en mocht van geluk spreken dat het 'slechts' vier treffers om de oren kreeg. Koeman en consorten hoopten zich - in hoeverre dat überhaupt kon - een paar dagen later tegen Gibraltar te revancheren, maar ook tegen de voetbaldwerg kwamen ze matig voor de dag. Na een magere 3-0 zege was de conclusie dat de rentree van Koeman op een teleurstelling was uitgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Maar hij heeft natuurlijk nog alle kans om de slechte start van zijn tweede periode als bondscoach recht te zetten. Om te beginnen volgende maand in de finaleronde van de Nations League. Het Nederlands elftal plaatste zich vorig jaar als winnaar van een groep met België, Polen en Wales voor de Final Four. Vier jaar nadat Oranje in de finale van de Nations League, toen ook al onder Koeman, verloor van Portugal krijgt het dus de kans zich te revancheren. Maar dan moet er in de halve finale eerst afrekenen met Kroatië. Dat belooft een pittige klus te worden. De Kroaten gingen er tijdens het afgelopen WK in Qatar immers nog met de bronzen plak vandoor. Ze waren in de strijd om de derde plek te sterk voor Marokko, de verrassing van het toernooi.

De voorselectie was voor een groot deel van tevoren in te vullen, maar Koeman wilde er zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN nog niet heel veel over kwijt. De bondscoach verklapte wel dat Jasper Cillessen ondanks zijn recente vorm bij de voorselectie zou zitten. Cillessen was in maart nog de eerste doelman van Oranje, maar heeft zich de voorbije weken bij NEC niet van zijn beste kant laten zien. Koeman was bij Goedemorgen Eredivisie ook lovend over Donyell Malen. De aanvaller van Borussia Dortmund verkeert in topvorm en zou de oplossing voor de rechtsbuitenpositie kunnen zijn. Malen ontbrak in maart overigens in de definitieve selectie, maar werd na de 'kipkerrie-gate' en het uitvallen van onder andere Cody Gakpo alsnog bij de groep gehaald.

Reijnders wél, Taylor níét

Malen behoort uiteraard tot de 32-koppige voorselectie, waar ook Tete en Reijnders onderdeel van uitmaken. Tete was tijdens de laatste interlandperiode nog behoorlijk pissig over het feit dat hij niet bij de selectie zat. Reijnders is de meest verrassende naam in de voorselectie, al draait de middenvelder van AZ natuurlijk een uitstekend seizoen. Hij zat nog niet eerder in de voorselectie en kan volgende maand ook zijn debuut maken in de definitieve selectie. Reijnders lijkt op het eerste oog de vervanger van Kenneth Taylor te zijn. De Ajacied had tegen Frankrijk nog een basisplaats, maar werd al in de eerste helft naar de kant gehaald. Zijn teamgenoten Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Brian Brobbey zitten er wél bij. Kampioen Feyenoord wordt vertegenwoordigd door drie spelers: Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Justin Bijlow.

Voorlopige selectie Oranje

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Memphis Depay (Atlético Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joey Veerman (PSV), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Manchester United), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).