Koeman heeft nieuwe rechtsbuiten Oranje gevonden: 'Dat is opgelost'

Bondscoach Ronald Koeman houdt vast aan de as waarmee hij in de vorige periode heel veel succes had. Aanvoerder Virgil van Dijk is nog altijd onomstreden voor de keuzeheer, die ook nog altijd hoopt dat het koppel Georginio Wijnaldum-Memphis Depay weer tot leven komt. Ook noemde hij de nieuwe rechtsbuiten van het Nederlands elftal.

Dat besprak Koeman bij Goedemorgen Eredivisie. “Van Dijk is voor mij nog altijd onomstreden, ja. Hij heeft een mindere periode gehad, maar dat was onderdeel van heel Liverpool, dat minder speelde. Hij kan wel agressiever zijn, maar ik heb geen enkele twijfel gehad omtrent Virgil.” Van Dijk blijft dus basisklant en aanvoerder van het Nederlands elftal.

Ook op het middenveld hoopt Koeman op zijn vorige paradepaardjes: Wijnaldum met Memphis. “Als beiden fit zijn en ritme van spelen hebben, dan is dat nog steeds een geweldig koppel. Als dat niet zo, dan kijken we hoe we dat veranderen”, hield Koeman vast aan zijn vaste middenvelders. Voor Marten de Roon is dat anders: op zijn plek is meer concurrentie gekomen de laatste jaren. “Denk aan Joey Veerman en Mats Wieffer. Wieffer heeft heel veel mogelijkheden en kan ook in die rol spelen.” In zijn analyse was de bondscoach opvallend lovend over de middenvelder van Feyenoord.

Rechtsbuiten Oranje

Ook werd de spitspositie besproken bij het Nederlands elftal. “Als Memphis niet fit is, is Gakpo absoluut een mogelijkheid in de spits”, erkende Koeman, die ook Wout Weghorst en Donyell Malen als opties heeft. Die laatste lijkt de nieuwe rechtsbuiten van Oranje te worden. “Dat is opgelost", glimlachte Koeman. "Hij heeft me niet verbaasd. Hij heeft zijn debuut gemaakt onder mij. Wel als spits in Duitsland, toen scoorde hij nog. Ik ben blij dat hij op rechts speelt, dat is voor ons een oplossing, die dat dan ook gewend is. Xavi Simons en Steven Bergwijn spelen liever op links. Hij heeft heel veel diepgang en maakt goals bij Dortmund. Dan heb je alles bij elkaar.”