Wim Kieft ziet mooie en cruciale uitdaging voor aanstaand landskampioen Feyenoord

Wim Kieft hoopt dat Feyenoord er in gaat slagen om de komende jaren een stabiele kampioenskandidaat te zijn. Nu is een titel voor de Rotterdammers nog een uitzondering, maar de oud-voetballer ziet een mooie uitdaging voor de koploper van de Eredivisie om jaarlijks lang mee te blijven strijden.

Kieft kijkt in zijn column voor De Telegraaf uit naar het kampioensweekend voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot kan de titel binnenslepen als er zondagmiddag (16.45 uur) in de eigen Kuip wint van Go Ahead Eagles. Kieft verwacht dat dat geen problemen op gaat leveren. "Geweldig, voor een geweldige club en dan krijgen alle Rotterdamse scholen maandag vrij om de huldiging te kunnen vieren op de Coolsingel. Hoe mooi is dat", aldus Kieft.

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV hoopt dat Feyenoord via dit kampioenschap kan aanhaken bij de clubs uit Amsterdam en Eindhoven, die aanzienlijk vaker kampioen werden in Nederland. "Voor de Eredivisie zou het ook een geschenk zijn als Feyenoord ieder jaar mee strijdt om de titel. Want het wordt allemaal heel saai en voorspelbaar als je zoals afgelopen seizoenen weet dat Ajax bij voorbaat de kampioensschaal krijgt uitgereikt."

Toch weet Kieft dat het dan wel rustig moet blijven rond de belangrijke krachten in De Kuip. "Het helpt zeker als Arne Slot een jaar langer blijft als trainer in De Kuip. Bij een vertrek van sleutelspelers als Kökcü en Gimenez is adequate vervanging een vereiste. Daar is geld voor nodig.Dat komt binnen via de eventuele verkoop van die twee spelers en van de UEFA als deelnemer aan de groepsfase van de Champions League. Zaak is om dit goed te besteden."