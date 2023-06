Woerts noemt twee namen die hebben aangegeven Van der Sar te willen opvolgen

Maurits Hendriks en Menno Geelen hebben intern bij Ajax aangegeven oren te hebben naar de functie van algemeen directeur. Dat heeft Chris Woerts woensdagavond verteld aan tafel bij Vandaag Inside. Door het vertrek van Edwin van der Sar is Ajax op zoek naar een nieuw baas.

Hendriks en Geelen, beiden al werkzaam in de Johan Cruijff ArenA, zien het wel zitten om Van der Sar op te volgen. Eerstgenoemde, sinds september 2022 in dienst als Chief Sports Officer, wil het volgens Woerts 'dolgraag' en heeft zijn interesse in de baan kenbaar gemaakt. Voor hem zou er echter 'geen draagvlak binnen de organisatie' zijn.

Geelen lijkt een grotere kanshebber voor de baan. De commercieel directeur zou hebben gezegd dat hij alleen algemeen directeur wil worden als hij hulp krijgt van een 'Ajax-man in hart en nieren', zoals een oud-speler. Woerts schuift daarbij de namen van Jordy Cruijff en Demy de Zeeuw naar voren.

Die combinatie zou volgens Woerts goed kunnen werken. "De combinatie van een oud-speler met de huidige commercieel directeur is sterker dan alleen Maurits Hendriks zonder Ajax-DNA daar neerzetten."