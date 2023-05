Jamal Musiala heeft zich zaterdag onsterfelijk gemaakt. De twintigjarige aanvallende middenvelder tekende op de slotdag van de Bundesliga in minuut 89 voor de winnende 1-2 tegen 1. FC Köln, waardoor Bayern op het laatste moment toch nog over Borussia Dortmund heen gaat en kampioen van Duitsland is.