Zien om te geloven: Barendrecht geeft riante voorsprong expres uit handen, Sparta Nijkerk stapt naar tuchtcommissie

Een bizarre gewaarwording in de slotfase van het Derde Divisie-duel tussen BVV Barendrecht en GVVV Veenendaal. De thuisploeg stond vijf minuten voor tijd op een 3-1 voorsprong, maar zou daarmee door ontwikkelingen op de andere velden de periodetitel mislopen. De club besloot om de overwinning op een zelden vertoonde wijze uit handen te geven.

Omdat Sparta Nijkerk op bezoek bij Staphorst met 1-1 gelijkspeelde, had Barendrecht meer baat bij een nederlaag. Barendrecht had dit scenario ook in de gaten, en besloot om de overwinning expres weg te geven. Op Twitter doken beelden op dat doelman Bradley van der Meer met opzet de verkeerde hoek indook toen GVVV voor het doel kwam. Kijk zelf naar de bizarre situatie.

Barendrecht moest verliezen van GVVV, zodat laatstgenoemde een periodetitel pakt én Barendrecht deze overneemt ipv dat ‘ie naar Sparta Nijkerk gaat. Bij een stand van 3-3 gebeurt dit. Tja… pic.twitter.com/nv0te4zuN0 — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) May 27, 2023

De actie van Barendrecht leverde behoorlijk wat commotie op. Ook Sparta Nijkerk, dat hierdoor met lege handen achterblijft, kondigde aan om naar de tuchtcommissie te stappen. De tweet van het clubkanaal van Barendrecht zegt eigenlijk al genoeg: