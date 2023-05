Zo succesvol als speler, zo moeizaam gaat het langs de lijn: Pirlo na één seizoen weer werkloos

Clubs die op zoek zijn naar een nieuwe trainer kunnen aankloppen bij Andrea Pirlo. De oud-voetballer van onder meer AC Milan en Juventus werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van Fatih Karagümrük, maar vertrekt na één seizoen alweer uit Turkije. De club sloot het seizoen af als nummer negen van de Süper Lig.

Zo succesvol als Pirlo was als speler, zo moeizaam verloopt zijn trainersloopbaan vooralsnog. De legendarische middenvelder van AC Milan, Juventus én de Italiaanse nationale ploeg werd in de zomer van 2020 overgeheveld van de O23 van Juventus naar de hoofdmacht. Een succes werd dat echter niet. Juventus kwalificeerde zich onder zijn leiding weliswaar voor de groepsfase van de Champions League, maar de achterstand op kampioen Internazionale bedroeg liefst dertien punten. Het hoofdtrainerschap van Pirlo bij de Oude Dame duurde niet langer dan een seizoen.

De Italiaan deed het vervolgens een jaar rustig aan, alvorens begin dit seizoen in te stappen bij Karagümrük. Maar ook zijn avontuur in Turkije heeft dus niet lang mogen duren.. De nummer negen van Turkije maakte woensdag via de officiële kanalen bekend dat Pirlo na dit seizoen vertrekt. “Omdat we niet door kunnen gaan met Andrea Pirlo en zijn staf volgend seizoen, hebben we hem toestemming gegeven om binnenkort al te vertrekken. Hopelijk geeft het hen een kans om hun toekomst te plannen. We zijn erg blij om een seizoen met Andrea te hebben doorgebracht en zijn dankbaar voor zijn bijdrages aan onze club”, luidt het statement.

Het vertrek van Pirlo komt overigens niet als verrassing. De Italiaanse oefenmeester had een contract voor slechts één seizoen. Het is nog niet bekend wat zijn volgende werkgever wordt. Volgens Fabrizio Romano gaat Pirlo 'verschillende' opties onderzoeken.