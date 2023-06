ADO grijpt weer mis: droomkandidaat tekent contract bij concurrent

FC Eindhoven heeft met Willem Weijs de opvolger van Rob Penders gevonden. De coach uit Limburg gaat bij de goed presterende club uit de Keuken Kampioen Divisie zijn eerste klus als hoofdtrainer aan. FC Eindhoven troeft ADO Den Haag af, dat ook serieus geïnteresseerd was in de 36-jairge trainer.

Weijs was dit seizoen actief als assistent-trainer bij het Belgische Lommel, dat onderdeel is van de City Group, maar vertrok daar al weer snel. Lang hoefde de trainer niet te wachten op een nieuwe uitdaging, want vanuit Nederland ontstond er direct interesse. ADO Den Haag zag in Weijs de perfecte kandidaat om Dick Advocaat op te volgen, terwijl FC Eindhoven denkt dat Weijs in Brabant de lijn die Rob Penders had ingezet bij de blauw-witten perfect kon gaan doortrekken.

Uiteindelijk is de keuze van Weijs gevallen op FC Eindhoven, dat dit seizoen ook een stuk beter presteerde dan ADO Den Haag. De trainer, die in het verleden al wel eens als interim-trainer aan het roer stond bij NAC, tekent een contract tot medio 2025. Het is niet gek dat FC Eindhoven is uitgekomen bij Weijs, want in 2021 was de trainer - die ook een verleden heeft als assistent-trainer bij RSC Anderlecht - ook één van de kandidaten om naar het Jan Louwers Stadion te komen.

“FC Eindhoven is een mooie club, de club is op de goede weg”, zegt de nieuwe trainer van de Brabanders op de clubwebsite. “We kunnen hier werken met talent en daar geloof ik in. Ik ben een trainer die aanvallend voetbal hoog in het vaandel heeft staan, die tegelijkertijd ook oog heeft voor een defensieve organisatie. Dat kun je nooit los zien van elkaar en die combinatie moet ervoor zorgen dat we succesvol gaan worden en dat we mooi voetbal op de mat kunnen leggen", besluit Weijs.