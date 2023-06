FC Eindhoven-doelman Bertrams stopt per direct: 'Ik heb mijn problemen onderschat'

Nigel Bertrams heeft zijn laatste wedstrijd als professioneel voetballer gespeeld. De doelman van FC Eindhoven brak vorige week in de play-offwedstrijd tegen Almere City zijn kaak, maar dat is niet de reden waarom hij een streep zet onder zijn loopbaan. Bertrams (30) vertelt in een openhartig interview met het Eindhovens Dagblad dat hij ‘compleet’ versleten heupen heeft. “Ik ga niet eens meer door als amateur, want ik kan beter gaan zwemmen of een stukje fietsen.”

FC Eindhoven en Bertrams verzekerden zich van deelname aan de nacompetitie voor een plekje in de Eredivisie. De ploeg uit Noord-Brabant nam het in de eerste ronde op tegen Almere City. De Almeerders waren voorafgaand aan het tweeluik de grote favoriet om de tweede ronde te bereiken en maakten die favorietenrol uiteindelijk ook waar, maar dat ging niet van harte. FC Eindhoven trok in de heenwedstrijd nog de zege naar zich toe. Voor Bertrams werd het echter een avond om snel te vergeten. De doelman liep bij een botsing met Almere City-aanvaller Rajiv van La Parra een kaakblessure op.

Nog geen twee weken later blijkt het treffen met Almere City zijn laatste wedstrijd in het professionele voetbal te zijn geweest. Bertrams kondigt in het Eindhovens Dagblad aan per direct te stoppen. “Ik hield zoveel van deze sport, dat ik mijn problemen heb onderschat. Wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, kan namelijk helemaal niet en zou een normaal mens nooit doen. Ik heb roofbouw op mezelf gepleegd en kon al jaren geen wedstrijd meer zonder pijnstillers spelen”, vertelt Bertrams. “Bij elke trap tegen een bal voel ik mijn heup. Ik kreeg een jaar of vijf, zes geleden voor het eerst echt last van en ik snap eigenlijk niet hoe ik daarna nog een aantal keer door de medische keuringen ben gekomen. Bij de laatste is er door de dokter denk ik een oogje dichtgedaan, toen ik bij FC Eindhoven tekende.”

Bertrams maakte in de zomer van 2021 de overstap van PEC Zwolle naar FC Eindhoven. Daarvoor speelde hij voor onder meer PSV, Willem II, NAC Breda en FC Groningen. Tussendoor ging hij ook nog een Deens avontuur aan bij Nordsjaelland. Vorige week is er dus een einde gekomen aan zijn loopbaan. “Mijn lichaam is gewoon helemaal op en vorige week brak ik in mijn laatste wedstrijd ook nog mijn kaak.” De botsing met Van La Parra heeft Bertrams echter niet doen besluiten per direct te stoppen met keepen. “De beslissing om te stoppen was daarvoor al genomen. Ik ben net dertig, maar heb inmiddels de heupen van een man van over de zeventig. Het wordt nu serieus gevaarlijk om door te gaan. Doktoren hebben me nu al geadviseerd om zo snel mogelijk kunstheupen te laten inbouwen, omdat de situatie zo ernstig is.”