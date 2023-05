Almere City sneert met ongepaste kop naar Eindhoven-doelman met kaakblessure

Almere City heeft zich niet van zijn beste kant laten zien op hun eigen website. In de voorbeschouwing op de wedstrijd van vrijdag met FC Eindhoven hebben ze de kop ‘Almere City FC wil nederlaag in Eindhoven aan de kaak stellen’ gebruikt. Dit ligt best gevoelig, omdat keeper Nigel Bertrams in de heenwedstrijd van de play-offs zijn kaak brak.

Inmiddels heeft Almere City de kop aangepast, maar Eindhoven-trainer Rob Penders was niet te spreken over deze actie. “Ik heb daar wel moeite mee als ik eerlijk ben”, geeft de oefenmeester aan bij ESPN. “We hebben toch met een speler te maken die maandag z’n kaak brak, die dinsdag geopereerd wordt, die de komende weken met een rietje of geprakt z’n eten moet binnenkrijgen. Als je dan als club zijnde met zo’n bericht op je website komt, dan heb je het niet helemaal goed begrepen.

Bertrams viel maandag tegen Almere City (0-1 winst Eindhoven) kort na rust uit met een kaakblessure. De aanvaller van de tegenpartij liep door op de keeper en veroorzaakte het kwetsuur. “Ik had al iets gehoord, ja. Bizar”, reageert Bertrams bij het Eindhovens Dagblad op het bericht op de clubsite van Almere City. “Ze zijn er hier ook best wel boos over.”

Hoe vervelend dan ook, misschien kan het incident wel tot meer motivatie leiden bij de spelers van Eindhoven. De interviewer stelde Penders nog de vraag of hij nog ging zeggen: doe het voor Bertrams! “Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar dat zou zomaar kunnen.”