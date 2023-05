FC Eindhoven ontvangt excuses namens Almere City na 'misplaatste woordgrap' in aanloop naar return

Almere City heeft zich bij monde van Manager Communicatie Perry Hendriks verontschuldigd voor de ‘misplaatse woordgrap’ over de blessure van FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams. De sluitpost brak maandagavond tijdens de heenwedstrijd in de eerste ronde van de play-offs voor een plekje in de Eredivisie zijn kaak en komt daardoor dit seizoen niet meer in actie. Almere City baarde opzien met de keuze voor de kop boven de voorbeschouwing op de return.

‘Almere City FC wil nederlaag in Eindhoven aan de kaak stellen’, viel eerder deze week te lezen op de site van de Almeerders. De kop is inmiddels aangepast en nu heeft de club bij monde van Hendriks dus zijn excuses aangeboden. “De misplaatste woordgrap in de voorbeschouwing voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven is mijn verantwoordelijkheid. In persoonlijk telefonisch contact met trainer Rob Penders heb ik mijn excuses aangeboden aan club, trainer en keeper. Deze zijn aanvaard. Op naar een mooie pot!”, schrijft de Manager Communicatie op Twitter.

Artikel gaat verder onder video

Almere City en FC Eindhoven strijden vanavond om een plekje in de volgende ronde van de nacompetitie. De bezoekers verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd, die afgelopen maandag werd gespeeld. FC Eindhoven werd in de tweede helft van die wedstrijd opgeschrikt door het uitvallen van doelman Bertrams, die bij een botsing met Rajiv van La Parra een kaakbreuk opliep. Nader onderzoek wees uit dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. De actie van Almere City schoot mede daarom bij FC Eindhoven in het verkeerde keelgat. “We hebben toch met een speler te maken die maandag zijn kaak brak, die dinsdag geopereerd wordt, die de komende weken met een rietje of geprakt zijn eten moet binnenkrijgen”, reageerde trainer Penders bij ESPN.

“Als je dan als club zijnde met zo’n bericht op je website komt, dan heb je het niet helemaal goed begrepen”, stelde Penders, die inmiddels dus excuses heeft ontvangen namens Hendriks. Ook Bertrams zelf reageerde op de kop van Almere City. De pechvogel van FC Eindhoven noemde het in gesprek met het Eindhovens Dagblad ‘bizar’.