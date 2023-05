Nigel Bertrams: 'Die gek loopt gewoon volle bak door op m'n kaak'

Nigel Bertrams denkt dat zijn kaak gebroken is na een incident in de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Almere City (1-0). De keeper van Eindhoven moest in de 52ste minuut gewisseld worden, nadat Rajiv van La Parra op hem doorliep en met zijn knie tegen het hoofd van de doelman kwam.

"Balen natuurlijk", reageert Bertrams voor de camera van ESPN. "De kans is groot dat mijn kaak gebroken is, maar ik kan morgenochtend pas terecht. Dan weten we het zeker. Het doet zeker pijn. Deze kant van m'n gezicht voelt verdoofd. Mijn kaak staat niet helemaal recht."

Bertrams vindt dat Van La Parra gevaarlijk bezig was. "Die gek loopt gewoon volle bak door op m'n kaak, dat is gewoon een harde klap met de knie. Volgens mij kreeg Petr Cech op deze manier jaren geleden een schedelbasisfractuur, waardoor hij met een helm moest keepen. Ik voelde meteen dat er iets niet goed zat."

"Het zijn gewoon domme dingen die je niet moet doen op het veld", aldus de keeper, die nog wel excuses kreeg van Van La Parra. "Daar kan je dan weinig mee. Ik heb het wel gehoord en hij bedoelde het waarschijnlijk niet slecht, maar uiteindelijk zit ik morgenochtend om kwart over acht in het ziekenhuis."