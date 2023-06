Afellay schrikt van actie Quinten Timber; Van de Looi deelt meteen 'gevoelige tik' uit

Ibrahim Afellay heeft geen begrip voor een overtreding van Quinten Timber op Nuno Tavares in de wedstrijd tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Portugal. De aanvoerder incasseerde een gele kaart voor een ferme tackle; volgens Afellay had rood niet misstaan.

Het moment deed zich voor in de 27ste minuut, bij een 1-0 stand. "Als er een VAR bij was geweest, denk ik dat Nederland met tien man verder had gemoeten. Dit is gewoon totaal onnodig, zo'n overtreding op dat moment, in die situatie op het veld. Waarom?", vraagt Afellay zich in de pauze van de wedstrijd af bij de NOS.

"Hij is aanvoerder, hij moet hierin wat slimmer zijn. Het is dat hij (Tavares, red.) nog opspringt, anders heeft hij geen scheenbeen meer over. Ze kwamen goed weg", concludeert de analist van de NOS. De overtreding van Timber is te zien op YouTube.

Gevoelige tik

Timber maakte de wedstrijd niet af, want hij werd in de pauze gewisseld voor Wouter Burger. Een pijnlijk signaal, vindt commentator Arman Avsaroglu. "Hij ontsnapte aan rood in de eerste helft. Voor Van de Looi is het duidelijk: als ik hem laat staan, is het risico te groot dat hij alsnog die rode kaart gaat oppikken. Dan maar Burger. Een gevoelige tik voor Timber, die het laatste groepsduel sowieso mist door een schorsing."