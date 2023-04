Jurriën Timber ziet liever Feyenoord dan PSV als kampioen van de Eredivisie

Nu Ajax geen kampioen wordt, gunt Jurriën Timber de landstitel aan Feyenoord. De verdediger is blij voor zijn broer Quinten, die op het punt staat om zijn eerste landstitel te vieren. Feyenoord kan volgend weekend als kampioen van Nederland worden.

"Natuurlijk wil ik elk jaar weer ten koste van alles kampioen worden. Dat het niet is gelukt, is pijnlijk", geeft de verdediger van Ajax toe in De Telegraaf. "Maar áls de landstitel naar iemand anders gaat, dan hoop ik natuurlijk wel dat Quinten hem pakt. Iedereen kent onze band. Dus gun ik de schaal eerder aan Quin dan aan PSV."

Volgens Timber beleeft Ajax een seizoen om zich voor te schamen. "Ik vind dat we ons al moeten schamen dat we geen eerste worden, dus nu helemaal." Hij wil 'alles geven' om het seizoen zondag met 'iets tastbaars' af te sluiten, door de bekerfinale te winnen van PSV.

"Daarna moeten we ervoor zorgen dat we in de competitie alles winnen en hopen dat we daardoor alsnog als tweede zijn geëindigd", aldus Timber. "Iedereen beseft hoe belangrijk het voor de club is om alsnog de voorronde van de Champions League in te gaan."

In het interview vertelt Timber ook dat een vertrek bij Ajax 'steeds dichterbij' komt. Zijn toelichting op zijn persoonlijke toekomst lees je hier.