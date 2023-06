Ajax concurreert met Liverpool en PSG; Fabrizio Romano noemt transfersom van 17,5 miljoen

Ajax heeft zich officieel gemeld bij de vader en zaakwaarnemer van Arda Güler gemeld, zo bericht de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu donderdagavond op Twitter. De Amsterdammers hebben echter grote concurrentie in de strijd om het toptalent van Fenerbahçe.

Ajax wordt al enige tijd in verband gebracht met de zomerse komst van Güler en volgens Sabuncuoğlu heeft de clubleiding van de Amsterdamse club inmiddels ook gesproken met Ümit Güler, de vader en zaakwaarnemer van de begaafde middenvelder. Ümit Güler sprak echter niet alleen met Ajax over zijn zoon: hij zou inmiddels ook al gesprekken gevoerd hebben met Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Benfica.

De concurrentie voor Güler is zodoende fors. Over de transfersom voor de achttienjarige middenvelder zal Ajax echter niet lang hoeven onderhandelen: Fabrizio Romano meldde afgelopen week dat in het contract van Güler bij Fenerbahçe een ontsnappingsclausule van 17,5 miljoen euro is opgenomen.