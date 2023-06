'Ajax en PSV hebben interesse in dezelfde vleugelspeler, maar recente uitspraak biedt weinig hoop'

Ajax en PSV hebben Baris Yilmaz in het vizier, zo schrijft de Turkse krant Milliyet. Behalve de twee Nederlandse topclubs zou ook Lazio belangstelling hebben voor de buitenspeler van Galatasaray, die deze maand nog twee interlands speelde voor Turkije.

Yilmaz speelt sinds de zomer van 2021 voor Galatasaray. Hij maakte toen voor 2,1 miljoen euro de overstap van tweededivisionist Ankara Keçiörengücü. In zijn eerste seizoen kwam hij tot slechts 306 minuten (verdeeld over zeventien wedstrijden) in de Süper Lig en wist hij niet te scoren. Afgelopen seizoen kwam de 23-jarige Yilmaz echter 847 minuten in actie in competitieverband, verdeeld over 25 wedstrijden, en scoorde hij viermaal. Yilmaz speelt op zowel de linker- als de rechtervleugel.

Yilmaz maakte in november 2021 zijn debuut in de nationale ploeg voor Turkije en speelde toen twee WK-kwalificatiewedstrijden mee. In maart 2023 volgde zijn derde interland en in de meest recente interlandperiode, eerder deze maand, deed hij mee tegen zowel Letland (2-3 zege) als Wales (2-0 zege). In beide EK-kwalificatiewedstrijden gaf hij een assist. Galatasaray-coach Okan Buruk ziet een vertrek van zijn pupil niet zitten, want hij ziet veel potentie in hem.

Een vertrek lijkt ook niet heel realistisch, want vorige maand verlengde Yilmaz zijn contract nog tot medio 2027. Hij toonde zich toen verheugd met zijn nieuwe verbintenis. “Ik ben erg blij met mijn contractverlenging. Ik kwam twee jaar geleden, draag het shirt van Galatasaray vol trots en hoop het shirt nog vele jaren te mogen dragen”, aldus de buitenspeler.