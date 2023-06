Ajax moet een gesprek aangaan met Bosz: 'Ik vind het écht onbegrijpelijk'

Peter Bosz zou een zeer serieuze optie moeten zijn om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Hoewel directeur voetbalzaken Sven Mislintat duidelijk ook verder zoekt, stelt journalist Mike Verweij dat de Nederlandse coach in elk geval op gesprek moet komen in de Johan Cruijff Arena.

“Ik vind het écht onbegrijpelijk”, stelt Verweij in de Kick-Off-podcast over het feit dat Bosz nog niet concreet benaderd zou zijn. “Hij heeft het Ajax-dna. Je kunt twisten over wat het Ajax-dna is. Maar Peter Bosz heeft Ajax naar de Europa League-finale gebracht. Met écht Ajax-voetbal.” Door onvrede met Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar die niet wilde meewerken aan de wens van Bosz, vertrok hij na één seizoen al naar Borussia Dortmund.

Artikel gaat verder onder video

“De foto is bekend. Van Jordi Cruijff, Johan Cruijff en Peter Bosz in Israël”, vervolgde Verweij over het Ajax-dna van de oefenmeester. “Ajax moet sowieso een gesprek aan gaan met Peter Bosz. Het is ongelofelijk dat het nog niet gebeurd is.”

Verweij krijgt bijval van Wim Kieft, die in zijn column in De Telegraaf ook een pleidooi houdt voor Bosz. “Het antwoord is simpel en strik Peter Bosz als trainer. Je hoeft echt geen uitvinder uit het buitenland te halen want het voetbal is allang uitgevonden”, schrijft hij over de trainerszoektocht van Ajax. “Op 3 juni zit de club zonder trainer, is de selectie nog lang niet rond en moet er een voorbereiding in elkaar gedraaid worden terwijl het kort dag is naar het nieuwe seizoen toe.”